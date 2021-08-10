ДТП в Одессе: BMW разбил четыре автомобиля и на полном ходу влетел в остановку

Главное: В Одессе автомобиль BMW совершил ДТП с четырьмя автомобилями и на полном ходу влетел в остановку общественного транспорта.

Детали: Водитель BMW, двигаясь по ул. Фонтанская дорога в Одессе, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилями Skoda, Audi и BMW. Как сообщается на официальном канале местной патрульной полиции в Telgram, после этого он также совершил наезд на остановку общественного транспорта.

В результате аварии 31-летний виновник ДТП попал в больницу.

О других пострадавших не сообщается.

В тему: 14 декабря 2019 года в Иршавском районе Закарпатья «евробляха» на скорости влетела в остановку. В результате ДТП погибла 17-летняя жительница села Бронька, а 20-летний парень из села Белки «загремел» в больницу.