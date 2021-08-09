На популярном запорожском курорте кто-то разрисовал автомобили с российскими номерами

Главное: На минувших выходных неизвестные испортили по меньшей мере два автомобиля с российскими номерами в Бердянске.

Детали: Неизвестные разрисовали автомобили Volkswagen и Chevrolet с российскими номерными знаками, стоявшие возле одного из отелей на Набережной в Бердянске. Как сообщает PRO.berdiansk.biz, они закрасили номера и оставили надписи красной краской: «Война» и «ПТН-ПНХ».

Хозяева автомобилей обратились в полицию, стражи порядка начали проверку.

При этом, по данным издания, машины принадлежат гражданам Украины, в частности, жителю Запорожской области.

В тему: В сентябре 2020 года народного депутата от фракции «Слуга народа» уличили в прокалывании шин в автомобиле директора фирмы, пожелавшего снять бигборды с рекламой кандидата в мэры Чернигова.