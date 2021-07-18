Ученые выяснили кое-что новое об изменении климата

Главное: Исследователи выяснили, чем питались животные и таким образом поняли, каким был климат. Новая информация получена из анализа древней скорлупы страусиного яйца.

Детали: Необычное исследование ученых из Эксетерского университета пролило совершенно другой свет на информацию об изменениях климат. Оно показало, что некоторые районы Южной Африки, которые сегодня являются сухими и малонаселенными, 250 000-350 000 лет назад, были водно-болотными и травянистыми. Об этом пишет SciTechDaily.

К такому выводу исследователи пришли благодаря анализу изотопов и аминокислотв из скорлупы страусиных яиц, которые обнаружили на стоянке раннего среднего каменного века.

Работа ученых показала, что «после периода сбалансированного климата и окружающей среды, более прохладная и влажная погода 200 000 лет назад уступила место растущей засушливости».

«Bundu Farm, где была извлечена яичная скорлупа, это удаленная ферма в 50 км от ближайшего городка, расположенная в сухой полупустынной среде, где содержится небольшое стадо овец», — добавили ученые.

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