В соцсетях жестко высмеяли новый интерьер кабинета президента Зеленского

Главное: В Офисе президента Украины сделали ремонт. Теперь интерьер рабочего кабинета главы государства напоминает сцены из фильмов про Вьетнам и пиратов Карибского моря.

Детали: В кабинете президента Украины на ул. Банковой в Киеве сделали очередной ремонт. Как сообщает фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий на своей странице в Facebook, стены от пола до потолка в нем теперь украшены искусственными джунглями.

«Искусственные папоротники и другие растения тихоокеанского региона напоминали мне сцены театра кукол, постановки „Остров сокровищ“ или „Пираты Карибского моря“. Только не хватало в кустах черепов и скелетов. Пока журналисты ждали президента, мне все время казалось, что сейчас заиграет музыка, раздадутся выстрелы, и появятся куклы в банданах с саблями и старинными пистолетами», — написал он, опубликовав соответствующие фото.

Отметим, что пользователи соцсетей жестоко высмеяли новый кабинет президента Зеленского. Кому-то «джунгли» напомнили фильмы про Вьетнам и «Хищника», другие же обратили внимание на сходство некоторых растений с коноплей.

В тему: 19 июня 2019 года президент Владимир Зеленский показал свой рабочий кабинет в администрации главы государства. При этом он сравнил его с «проходным двором» и заявил, что вскоре переедет в новый офис.