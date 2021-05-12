В Ивано-Франковске из гранатомета взорвали крутой внедорожник

Главное: В Ивано-Франковске неизвестный обстрелял из гранатомета внедорожник BMW Х5. Транспортное средство взорвалось.

Детали: В Ивано-Франковске на улице Галицкая взорвался автомобиль BMW Х5. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Как отмечается, неизвестный обстрелял транспортное средство из гранатомета. Огонь велся со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская. Все вещественные доказательства направлены на экспертизу, сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2, ст.194, ч.1, ст.263 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет ивано-франковская окружная прокуратура.

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