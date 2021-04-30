Задержан будущий «глава МВД», который за деньги обещал устроить на руководящую должность в полиции

Главное: Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников, которые за вознаграждение обещали устроить на хлебное «полицейское» место. Их задержали при передаче первой части денежных средств в сумме $120 тыс.

Детали: Правоохранители задержали двух человек, которые за денежное вознаграждение в сумме 220 тысяч долларов США пообещали гражданину решить вопрос о назначении его на должность начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Отмечается, что один из подозреваемых позиционировал себя человеком, который в ближайшее время будет назначен на должность Министра внутренних дел и сможет решать любые кадровые вопросы.

Злоумышленников задержали при передаче первой части денежных средств в сумме 120 тысяч долларов США.

Им инкриминируют завладение чужим имуществом путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения.

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