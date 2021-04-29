В Киеве сгорел пассажирский автобус

Главное: В Киеве вспыхнул автобус. К счастью, никто не пострадал.

Детали: В четверг, 29 апреля, на проспекте Правды, 66 (Подольский район Киева) произошло огненное ЧП. Как говорят в ГСЧС, тут горел пассажирский автобус.

Информируется, что огонь вспыхнул в задней части машины прямо во время движения. После этого водитель и пассажиры самостоятельно покинули транспортное средство.

Приехавшие спасатели оперативно потушили пламя, однако, как видно на фото, автобус почти полностью выгорел.

Огонь тушили пятнадцать сотрудников ГСЧС и три единицы техники.

К счастью, никто не пострадал.

Следствию предстоит выяснить причины возгорания.

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