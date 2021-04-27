Украинцам напомнили, сколько мы будем отдыхать на майские праздники

Главное: В мае украинцев ждет большое количество дополнительных выходных дней. Кроме традиционных майских праздников, в 2021 году добавился еще один — Пасха, которая выпадает на 2 мая.

Детали: Май начнется с длительных выходных дней и отдыхать будем четыре дня подряд — с 1 по 4 мая. По законодательству Украины, если официальный государственный праздник выпадает на выходной, то следующий рабочий день автоматически становится выходным, сообщает «РБК-Украина».

День труда в 2021 году выпадает на субботу, а 2 мая, в воскресенье — Пасха. Соответственно, выходными станут следующие два дня — 3 и 4 мая.

Далее с 5 по 7 мая будут рабочие дни, а потом снова три выходных дня подряд — с 8 по 10 мая. 9 мая в Украине отмечается День победы над нацизмом, а этот день снова выпадает на выходной, соответственно следующий рабочий день за ним, тоже будет выходным.

Всего в мае будет 18 рабочих дней и 13 выходных.

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