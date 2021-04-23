Двое киевлян оставили дюжину домов на Троещине без счетчиков воды

Главное: В Киеве задержаны мужчины, которые украли из многоквартирных домов более десятка счетчиков воды и оборудования для водоотвода.

Детали: В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые проникали в подвалы многоэтажек и снимали счетчики горячей и холодной воды. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, в ходе расследования установлена причастность задержанных к 13 эпизодам, совершенным в Деснянском и Днепровском районах столицы.

В частности, из подвальных помещений многоэтажек на улицах Лисковская, Оноре де Бальзака, Лаврухина и проспекте Маяковского было похищено оборудование коммунального предприятия на общую сумму более 20 тысяч гривен.

В результате следственных мероприятий полицейские установили личности вероятных правонарушителей, а затем задержали их в Днепровском районе столицы во время очередной кражи. Ими оказались две местных жителя, 1984 и 1995 г. р. У подозреваемых изъяты инструменты совершения преступлений, счетчики и прочее похищенное оборудование для водоотвода.

Начато уголовное производство по статье о краже, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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