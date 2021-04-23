Женщина на «Пежо» сбила двух несовершеннолетних детей на Днепропетровщине

Главное: В Днепропетровской области водитель автомобиля Peugeot 308 сбила двух малолетних детей на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате оба ребенка доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Детали: В селе Братское Днепропетровской области водитель автомобиля Peugeot 308, , двигаясь в сторону Запорожья, совершила наезд на двух детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Как сообщается на официальной странице Патрульной полиции Украины в Facebook, пострадавшим мальчику и девочки пример по 12 лет, они в тяжелом состоянии госпитализированы.

По факту ДТП следователи начали уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Водитель задержана.

В тему: 19 мая 2012 года в центре Запорожья автомобиль сбил двух школьников, приехавших с экскурсией на остров Хортица. В результате ДТП один ребенок погиб, второй был госпитализирован в тяжелейшем состоянии в центр экстремальной медицины и скорой помощи.