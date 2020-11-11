Рестораторы и медики принесли под Кабмин кости и перекрыли движение в центре Киева

Главная: Сегодня возле Кабинета министров Украины проходят две акции протеста. Предприниматели требуют не вводить в стране карантин выходного дня, а медики — не допустит урезания бюджета на медицину в будущем году. Они принесли кости и перекрыли улицу Грушевского в центре Киева.

Детали: Возле Кабинета министров Украины проходит акция рестораторов против введения карантина выходного дня. Как сообщает «Укринформ», около 500 человек стоят с лозунгами: «Дайте работать», «Нет карантину выходного дня», «Человек ест не только в будни!», «Без бизнеса нет экономики» и т. д.

Как отметили организаторы акции, они протестуют потому, что после весеннего локдауна им никто не компенсировал убытки. И многие заведения не смогли открыться после завершения карантина. Активисты опасаются, что после следующего карантина закроется большинство заведений по всей стране. При этом они настаивают, что придерживаются всех норм карантина.

Аналогичные акции прошли в 22 городах Украины. По информации организаторов, предварительно для участия в них зарегистрировались около 2 тыс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, одновременно под Кабмином проходит акция «Обглоданная кость для медиков и пациентов: Кабмин, хватит срезать бюджет на медицину», участники которой требуют не допустить урезания бюджета на медицину в 2021 году. Помимо плакатов, они принесли говяжьи кости.