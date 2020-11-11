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Фото-Новости > Рестораторы и медики принесли под Кабмин кости и перекрыли движение в центре Киева

Рестораторы и медики принесли под Кабмин кости и перекрыли движение в центре Киева

Александр Панько
11.11.20 13:46
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Рестораторы и медики принесли под Кабмин кости и перекрыли движение в центре Киева

Главная: Сегодня возле Кабинета министров Украины проходят две акции протеста. Предприниматели требуют не вводить в стране карантин выходного дня, а медики — не допустит урезания бюджета на медицину в будущем году. Они принесли кости и перекрыли улицу Грушевского в центре Киева.

Детали: Возле Кабинета министров Украины проходит акция рестораторов против введения карантина выходного дня. Как сообщает «Укринформ», около 500 человек стоят с лозунгами: «Дайте работать», «Нет карантину выходного дня», «Человек ест не только в будни!», «Без бизнеса нет экономики» и т. д.

Как отметили организаторы акции, они протестуют потому, что после весеннего локдауна им никто не компенсировал убытки. И многие заведения не смогли открыться после завершения карантина. Активисты опасаются, что после следующего карантина закроется большинство заведений по всей стране. При этом они настаивают, что придерживаются всех норм карантина.

Аналогичные акции прошли в 22 городах Украины. По информации организаторов, предварительно для участия в них зарегистрировались около 2 тыс.

Акция протеста рестораторов против введения карантина выходного дня

Акция протеста рестораторов против введения карантина выходного дня

Акция протеста рестораторов против введения карантина выходного дня

Акция протеста рестораторов против введения карантина выходного дня

Акция протеста рестораторов против введения карантина выходного дня

Акция протеста рестораторов против введения карантина выходного дня

Акция протеста рестораторов против введения карантина выходного дня

Акция протеста рестораторов против введения карантина выходного дня

Акция протеста рестораторов против введения карантина выходного дня

Как сообщает Цензор.НЕТ, одновременно под Кабмином проходит акция «Обглоданная кость для медиков и пациентов: Кабмин, хватит срезать бюджет на медицину», участники которой требуют не допустить урезания бюджета на медицину в 2021 году. Помимо плакатов, они принесли говяжьи кости.

Акция протеста медиков против урезания бюджета

Акция протеста медиков против урезания бюджета

Акция протеста медиков против урезания бюджета

В тему: 29 апреля 2020 года представители бизнеса собрались у здания Кабинета министров Украины на акцию протеста против карантинных мер, введенных на фоне пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Не обошлось без потасовок с полицией.

Аналогичная акция прошла 3 мая возле Офиса президента.

При этом участников акции 6 мая обвинили в провокации.

Тэги: Кабинет Министров Украины, Киев, протест, карантин, новости Украины

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