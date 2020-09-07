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Вейксерфинг - постоянный поиск точки баланса и он помогает в жизни, - Денис Копылов

Автор: «Фраза»
07.09.20 19:53
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Вейксерфинг - постоянный поиск точки баланса и он помогает в жизни, - Денис Копылов

5 и 6 сентября 2020 на Трухановом острове в Киеве прошел Чемпионат Украины по вейкбордингу и вейксерфингу по версии IWWF. В соревнованиях приняло участие более 70 спортсменов от 8 до 49 лет.

Кайтсерфинг — разновидность катания на доске за катером-буксировщиком, который создаёт большую волну для райдера. Этот вид спорта пришёл в Украину всего около десяти лет назад. Основной базой для его становления стал спортивный клуб УСКК «Украина» Break Water на Трухановом острове. Непосредственно здесь сформировался мощный пул спортсменов, готовых развивать экстремальные виды спорта и вкладывать в это собственные средства и время. Впоследствии появились десятки новых клубов, которые сегодня соревнуются между собой.

Как рассказывает Денис Копылов, вице-президент Федерации воднолыжного спорта и вейкбординга Украины, спорт должен развивать человека, делать его счастливым. И вейксерфинг именно об этом.

«Что такое вейксерф? Это когда ты находишься на волне, которая подвижна, и ты сам подвижен. Такой постоянный поиск точки баланса как раз и помогает в жизни человеку быть человеку. Я хочу чувствовать это состояние гиперподвижности и текучести, которое даёт вейксерфинг», — подчёркивает Денис Копылов.

Чемпионат Украины по вейкбордингу и вейксерфингу

Сам Копылов занимается вейксерфингом почти десять лет. В нынешних соревнованиях он принимал участие в почётной категории «Ветераны».

Одним из участников чемпионата в категории Masters Men Wake Skim стал Вадим Руденко, президент Альянса цифровой рекламы Украины и собственник рекламного агентства ADV.expert. Он освоил новый для себя вид спорта всего три года назад, но за это время вейксерфинг уже стал частью его жизни. По словам райдера, вейксерфинг — это спорт успешных людей.

«Он меняет людей, делает их уверенными в себе. Потому что это свобода в чистом виде и настоящая радость от полёта на волне. 20 минут катания после рабочего дня — и все стрессы просто улетучиваются», — говорит Вадим Руденко.

Чемпионат Украины по вейкбордингу и вейксерфингу

Он уверен, что вейксерфинг лишь набирает свои обороты в Украине, и каждый год в клубах будут появляться всё новые и новые спортсмены, готовые исполнять зрелищные трюки на доске. Более того, для многих вейксерфинг является семейным видом спорта: в клубы приходят целыми семьями. Вадим Руденко также приобщил к любимому спорту двух дочерей 10 и 15 лет, которые в этом году приняли участие в чемпионате наравне с ним, а старшая Виктория Руденко — получила медаль за 3 место в своей группе.

Чемпионат Украины по вейкбордингу и вейксерфингу

Большинство райдеров не воспринимают вейксерфинг как соревнование с другими спортсменами, для них это прежде всего вызов самому себе. Возможность побыть наедине с волной, стать с ней единым целым и показать своё мастерство.

«Каждый новый трюк — это уже маленькая победа», — считает Вадим Руденко.

«Украинцы не только готовы соревноваться в национальных первенствах, но и достойно представляют государство на международном уровне. В прошлом году в Киеве прошёл Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу, на котором украинская команда, созданная на базе клуба Break Water, заняла третье место. Для страны, где заниматься можно лишь в течение нескольких месяцев, это очень достойный результат», — отмечает Денис Копылов.

Тэги: Киев, спорт, Труханов остров, вейкбординг, вейксерфинг, Денис Копылов

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