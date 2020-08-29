Археологи раскопали в Египте странное кладбище домашних животных

Главное: В районе красноморского порта Беренис в Египте ученые обнаружили кладбище домашних животных, на котором обезьяны похоронены как спящие дети.

Детали: В районе порта Беренис на побережье Красного моря в Египте найдено странное кладбище животных, которое насчитывает 2000 лет. Как сообщает «Апостроф», здесь захоронены множество обезьян, украшенных ракушками. Рядом с ними найдены останки мумифицированных котят и молодого поросенка.

3D-сканирование останков и сравнение костей показало, что животные похожи на виды обезьян, которые жили в Индии и были перевезены в Египет. Многие из скелетов принадлежали молодым обезьянам, что, по мнению экспертов, было результатом неспособности животных адаптироваться к своим новым жилищам и отсутствию питания.

Исследователи из Центра средиземноморской археологии Варшавского университета и Университета Делавэра, которые и обнаружили кладбище животных, считают, что обезьян привозили влиятельные римляне, жившие в Беренисе. Вероятно, они делали это ради забавы.

Но многие животные погибали и хозяева хоронили их как спящих детей.

В те времена порт Беренис использовался римлянами и египтянами.

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