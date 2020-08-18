В Мариуполе мать продавала новорожденного ребенка, чтоб купить квартиру и машину

Главное: Правоохранители задержали в Мариуполе Донецкой области молодую женщину, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка за 400 тыс. грн. На «заработанные» деньги она хотела купить квартиру и машину.

Детали: В Мариуполе правоохранители задержали женщину, которая пыталась продать собственного новорожденного ребенка. Как сообщает прокуратура Донецкой области на своей странице в Facebook, по предварительным данным 19-летняя женщина не состояла на медицинском учете, как будущая роженица, поскольку не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка.

В течение 2 месяцев с целью собственного обогащения, а именно покупки квартиры и автомобиля, злоумышленница подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика, которого после рождения 12 августа 2020 года «оценила» в 400 тыс. грн.

Она была задержана при получении денежных средств от «покупателя». Открыто уголовное производство по статье о торговле людьми, совершенном в отношении малолетнего ребенка.

Сейчас младенец передан под наблюдение врачей в городскую детскую больницу.

В тему: Осенью 2009 года в Днепродзержинске сотрудники управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, задержали супружескую пару, которая пыталась за 7,5 тыс. евро продать собственного ребенка 2008 года рождения. При этом 30-летняя женщина и ее 32-летний муж 19 сентября с помощью смс-сообщения разместили объявление о продаже собственного малолетнего ребенка в службу сообщений телетекста на одном из каналов спутникового телевидения.

В октябре 2010 года сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления МВД в Запорожской области задержали 28-летнюю жительницу Бердянского района, которая решила продать свою дочку за 100 тыс. грн.

26 апреля 2013 года 29-летний житель Доброполья пытался продать собственного сына 2010 года рождения за 20 тыс. грн.

Весной 2014 года на Закарпатье были осуждены родители, которые вынуждали детей заниматься попрошайничеством. Однако этого злоумышленникам было мало. Одна из женщин решила продать своего ребенка за 2 тыс. долларов США. Подыскивая покупателя, мать рекламировала свое ребенка, как опытного нищего, способного вызывать жалость и выманивать деньги у небезразличных людей.

В сентябре 2015 года в Волынской области за продажу трехлетней дочери мать и ее сожитель получили 5 лет заключения.

13 июля 2016 года сотрудники полиции задержали 26-летнюю уроженку Винницкой области, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка за 30 тысяч гривен. Как выяснилось, женщина, находясь на последней неделе беременности, заблаговременно договорилась с потенциальным покупателем о продаже ребенка сразу после его рождения.

Весной 2017 года запорожская полиция задержала супружескую пару киевлян, которые пытались продать своего новорожденного ребенка за $7 тыс.

Спустя несколько месяцев во Львове сотрудники полиции задержали 20-летнюю женщину, которая за 80 тысяч гривен пыталась продать новорожденного ребенка. При этом женщина в это время еще находилась в родильном отделении одной из больниц Львова.

Летом 2018 года Сотрудники подразделения по борьбе с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области задержали мать, которая пыталась продать двоих детей за $35 тыс., пока их не забрали органы опеки.