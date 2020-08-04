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В Турции на пляже охрана клуба избила украинскую топ-модель

Александр Панько
04.08.20 11:54
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В Турции на пляже охрана клуба избила украинскую топ-модель

Главное: Охрана одного из пляжных клубов в Турции избила украинскую топ-модель Дарью Кирилюк и ее друзей. Владелец заведения говорит, что ничего такого не было.

Детали: Украинская топ-модель Дарья Кирилюк заявила, что ее и друзей в Турции избила охрана одного из пляжных клубов. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram и выложила фото своего лица со следами крови.

«На нас напала служба безопасности пляжа „Momo“ (Чешме, Турция). Четверо девушек были избиты по лицу (включая меня), парни также сильно пострадали», — написала она. Девушка также добавила, что они обратились в полицию, однако охрана заведения все отрицает. Также, по словам Кирилюк, администрация пляжного клуба отказывается предоставлять полиции записи с камер наблюдения.

В свою очередь владелец «Momo» изданию Haberler заявил, что охрана заведения не трогала модель и ее друзей, а конфликт якобы возник между двумя компаниями. Кроме того, мужчина заверил, что намерен из-за обвинений Кирилюк обратиться в суд.

Дарья Кирилюк родилась в Украине. Модельную карьеру начала в 18 лет в США. Кроме Штатов, работала в Италии, Франции и Германии.

В тему: В сентябре минувшего года в курортной турецкой Анталии нашли труп украинки с «пониженной социальной ответственностью». Женщину ограбил и убил «клиент» в парке Муратпаша.

Тэги: общество, охрана, Турция, клуб, топ-модель, Дарья Кирилюк

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