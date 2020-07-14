На Николаевщине изнасиловали школьницу

Главное: В Николаевской области 44-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку. Злоумышленника задержали по «горячим следам».

Детали: В городке Новая Одесса Николаевской области 13-летняя школьница стала жертвой изнасилования.

Как передает пресс-служба областной полиции, за помощью к правоохранителмя обратилась мать потерпевшей, которая на момент совершения преступления находилась на суточном дежурстве.

Со слов заявительницы и ее дочери, правоохранителям стало известно, поздно ночью 14 июля в их дом пришел знакомый матери, который узнав, что ее нет дома, внезапно зашел в комнату и изнасиловал ребенка.

«Освободиться от злоумышленника девочке удалось благодаря приходу соседа, который наведался к ней. Пока молодой человек звал на помощь других соседей и звонил в полицию, насильник скрылся с места происшествия», ‒ сказано в сообщении.

Сообщается, что 44-летнего подозреваемого задержали по «горячим следам».

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства случившегося. За содеянное злоумышленнику «светит» длительное тюремное заключение.

В тему: 16 апреля 2020 года мы писали, что под Киевом два копа избили и изнасиловали девушку.

А 17 февраля 2020 года сообщалось, что под Киевом юноша пырнул ножом женщину, после чего изнасиловал ее.