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Решил пострелять по детям: у пьяного жителя Бердянска обнаружили целый арсенал боеприпасов

Автор: «Фраза»
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Решил пострелять по детям: у пьяного жителя Бердянска обнаружили целый арсенал боеприпасов

Главное: В одном из спальных районов Бердянска нетрезвый мужчина открыл стрельбу по детям, игравшим во дворе. Прибывшие на место правоохранители обнаружили у него целый арсенал оружия.

Детали: Вечером 13 июля во дворе дома по улице Волонтеров в Запорожье в полицию обратились люди с жалобами на огнестрельную стрельбу из одного из окон. В это время во дворе дома находились дети.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные СМИ, прибывшие на место правоохранители задержали подозреваемого и в ходе следственных действий изъяли у него целый арсенал оружия из мин, гранат, пистолета, автомата и патронов к ним. Все эти боеприпасы мужчина хранил у себя в квартире.

К счастью, жертв и пострадавших в результате инцидента удалось избежать.

Откуда у задержанного весь этот арсенал и для чего он, не сообщается. 

Пьяный мужчина, устроивший стрельбу в Бердянске

Арсенал оружия, обнаруженный в квартире в Бердянске

Арсенал оружия, обнаруженный в квартире в Бердянске

Арсенал оружия, обнаруженный в квартире в Бердянске

Арсенал оружия, обнаруженный в квартире в Бердянске

Арсенал оружия, обнаруженный в квартире в Бердянске

Арсенал оружия, обнаруженный в квартире в Бердянске

Арсенал оружия, обнаруженный в квартире в Бердянске

Арсенал оружия, обнаруженный в квартире в Бердянске

В тему: 7 января 2016 года в селе Димитрово Броварского района Киевской области 52-летний мужчина открыл огонь из охотничьего оружия по группе детей, которые игрались с петардами, нанеся тяжелое ранение одному из них.

10 января 2020 года в Малиновском районе Одессы 51-летний мужчина открыл огонь по соседским детям из охотничьего ружья.

Тэги: стрельба, Запорожская область, Бердянск, криминал, арсенал, новости Украины

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