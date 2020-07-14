Решил пострелять по детям: у пьяного жителя Бердянска обнаружили целый арсенал боеприпасов

Главное: В одном из спальных районов Бердянска нетрезвый мужчина открыл стрельбу по детям, игравшим во дворе. Прибывшие на место правоохранители обнаружили у него целый арсенал оружия.

Детали: Вечером 13 июля во дворе дома по улице Волонтеров в Запорожье в полицию обратились люди с жалобами на огнестрельную стрельбу из одного из окон. В это время во дворе дома находились дети.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные СМИ, прибывшие на место правоохранители задержали подозреваемого и в ходе следственных действий изъяли у него целый арсенал оружия из мин, гранат, пистолета, автомата и патронов к ним. Все эти боеприпасы мужчина хранил у себя в квартире.

К счастью, жертв и пострадавших в результате инцидента удалось избежать.

Откуда у задержанного весь этот арсенал и для чего он, не сообщается.

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