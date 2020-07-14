Главным лихачом недели в Украине стал электрокар

Главное: За минувшую неделю на трассах Украины зафиксировано три автомобиля, превысивших скорость в 200 км/ч. И один автомобиль, нарушивший скоростной режим 17 раз — им оказался электрокар Nissan Leaf.

Детали: С 6 до 12 июля камеры на дорогах Киева и области зафиксировали 202 автомобиля, которые двигались со скоростью свыше 170 км/час. Как сообщает Патрульная полиция Украины на своей официальной странице в Facebook, наибольшая скорость зафиксирована у автомобиля Range Rover — 210 км/ч на трассе Киев — Харьков — Довжанский.

Скоростной порог в 200 км/ч также превысили Audi Q7 там же и Mercedes-Benz S 500 на автодороге Киев-Чоп.

Отметим, что на этих трассах разрешенная скорость составляет 110 км/ч.

В то же время лидером по количеству нарушений скоростного режима стал электрокар Nissan Leaf с ровенскими номерами, который за неделю умудрился засветиться на полицейских камерах 17 раз.

В тему: 1 июня 2020 года в Киеве начала работать система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. За первые же 8 минут ее работы было зафиксировано 262 нарушения при том, что на данный момент она фиксирует лишь превышение скорости. Первым же официальным нарушителем оказалась женщина на автомобиле Audi Q7, ехавшая со скоростью 75 км/ч.

В итоге за первый день работы системы было выписано без малого 58 тыс. штрафов на сумму в почти 15 млн грн.

На следующий день заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал часть номеров автомобилей, водители которых за последние сутки передвигались со скоростью свыше 170 км,ч. А также показал «рекордсмена» по превышению скорости — им оказался полтавчанин, который разогнал свой Porsche Cayenne до 210 км/ч.