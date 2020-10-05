Как «Шахтер» подставил сборную Украины

В ситуации с коронавирусом у Андрея Пятова и Тараса Степаненко очень много непонятного.

1. Почему тесты игроков пришли не до, а после матча с «Десной»?

2. Как такое может быть, что о коронавирусе у ребят стало известно в воскресенье вечером, в интервале в несколько часов между финальным свистком в Чернигове и поездкой со сборной?

Вам не кажется, что вероятность таких совпадений слишком низка? Поэтому напрашиваются следующие вопросы:

Не рискнул ли сознательно «Шахтер» здоровьем своих игроков и игроков соперника?

Или

Не ошибочны ли результаты теста?

Или

Не воспользовался ли «Шахтер» ситуацией, чтобы был официальный повод не отпустить игроков в сборную и тщательнее подготовиться к трем подряд матчам Лиги чемпионов?

Или

Будут ли игроки «Шахтера» действительно сидеть дома на самоизоляции или втихаря на своей клубной базе продолжат подготовку к матчам Лиги чемпионов?

Что в этой ситуации делать?

1. Рассмотреть вопрос о санкциях против «Шахтера». «Шахтер» ведь и соперника тоже подставил. Получается, что и «Десна» должна всем составом усаживаться на карантин.

2. Рассмотреть вопрос о дисквалификации всех виновных в том, что два заболевших игрока «Шахтера» вышли на поле, не имея свежих результатов тестирования, а для этого провести соответствующее расследование.

3. Верить в то, что понедельничные, а потом и четверговые тесты игроков будут отрицательными. Я бы очень этого хотел.

4. Активнее болеть за сборную Украины. Мне лично за такой ее вариант состава болеть будет гораздо приятнее!

Официальное заявление «Шахтера» увидел. И по нему тоже есть вопросы:

1. Зачем нужно было тестировать игроков сборной еще раз, если незадолго до этого они проходили общекомандный тест?

2. Какой смысл в этом тесте, если вся сборная всё равно должна сдавать тест за 48 часов перед игрой с Францией, то есть в понедельник вечером или во вторник утром?

Выгода «Шахтера» в этой ситуации очевидна.

1. Никто не летит на откровенно лишний товарищеский матч во Францию.

2. Команда сейчас явно не в игровом тонусе, и три ничьи в пяти стартовых матчах тому лучшее подтверждение, а отъезд игроков в сборную только усугубит дисбаланс.

3. Клуб ведет нормальную, целенаправленную подготовку к матчам Лиги чемпионов.

4. Игроки куда более патриотически настроенного «Динамо», на которых теперь будет делаться ставка, вернутся измочаленными, что может повлиять на результаты команды во второй половине октября.

5. Может, есть еще какая-то причина?

В общем, вопросов и несуразностей очень-очень много, тем интереснее будет, как разрешится эта ситуация. Пока всё это очень похоже на красивый финт ушами от «Шахтера», и предположу, что в четверг «Шахтер» всё-таки направит в сборную для участия уже в официальных матчах ряд игроков, у которых коронавирус не будет подтвержден.

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