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Вирус ФИФА снова поражает «Динамо»

Андрей Шахов
12.09.20 07:39
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Вирус ФИФА снова поражает «Динамо»

Командам, которые отряжают большую часть своих футболистов в различные сборные, очень тяжело даются первые матчи после перерыва. И даже если все возвращаются здоровыми, что бывает далеко не всегда, привести игроков к общему знаменателю – та еще проблема. Одни, как Кендзёра или Тымчик, сыграли два матча полностью, другие, как Сирота, не играли вообще, третьи сыграли лишь один матч, а четвертые и вовсе никуда не выезжали. У одних были домашние матчи, другие два-три раза мотались через пол-Европы. Одни закончили в воскресенье, как игроки первой сборной Украины, другие играли во вторник, как наша молодёжка.

А тут еще и матч в пятницу, да с «Десной», которая зарекомендовала себя очень неудобным для «Динамо» соперником.

«Динамо» традиционно в числе таких, наиболее пострадавших от вируса ФИФА. Вроде бы с одной стороны гордиться нужно, что в команде так много кандидатов в сборные, с другой...

Я сам вопрошал: а зачем Шевченко столько игроков «Динамо», если в официальных матчах он всё равно будет использовать единицы? Скольких он вызвал и скольких заиграл? Зачем ему понадобились сразу два динамовских вратаря? Зачем он выдернул Сироту? В итоге он отправил Сашу в молодёжную сборную, но, что вполне естественно, Ротань, наигрывавший другую пару центрбеков, на Сироту тоже не рассчитывал. И в результате защитник, который до перерыва был основным в «Динамо», на несколько недель вообще остался без игровой практики и выбился из привычной колеи, как в свое время Шапаренко. А в его возрасте это очень плохо.

Наверняка вирус ФИФА тоже стал поводом поэкспериментировать с составом. Я сам не раз писал о том, что стоит попробовать Миколенко в центре обороны, где он играл в молодёжных и юношеских командах «Динамо» и сборных страны. Слева же в обороне можно было посмотреть на Вантуха, а в перспективе и на талантливого Вивчаренко. Эксперимент вышел на две трети. Да, Миколенко вышел в центре защиты, а вот на левом фланге снова играл правоногий Караваев, к которому по предыдущим матчам было немало вопросов.

К сожалению, по ходу матча появился еще один повод для эксперимента. Травму паха и, по словам Луческу, серьезную, получил Александр Тымчик – как раз единственный динамовец, выходивший в стартовом составе нашей сборной в матчах Лиги наций. Учитывая, что Караваев уже задействован на противоположном фланге, а других крайних защитников в заявке не было, пришлось возвращать направо Кендзёру, а на позиции правого центрального защитника дебютировал Илья Забарный, которому только-только исполнилось 18 лет.

К тому времени Тымчик уже успел обрезаться у своих ворот, Кендзёра и Миколенко дружно потерять Будковского, а тот - промахнуться, находясь прямо перед воротами.

Вообще игра «Динамо» в обороне в первом тайме не впечатлила. Зато не раз могли забить. Достаточно сказать, что в самом конце первого тайма каркас трижды выручал гостей. Но все три штанги пришли после стандартов: Цыганков со штрафного после рикошета, а Кендзёра и Де Пена после угловых. Особенно жаль, что в каркас прилетел мяч после дальнего удара уругвайца. Гол был бы красавец!

Эксперименты продолжились и в середине второго тайма. Динамовцы никак не могли забить, и Луческу выпустил Вербича вместо Караваева, отрядив Де Пену на позицию левого защитника. Все эти новации оставили двоякое впечатление.

Забарный понравился, и это неудивительно, поскольку он и в дубле оставлял очень сильное впечатление, и я считаю, что он по своему потенциалу должен стать классным футболистов. Но при этом «Десна», игравшая строго на 0:0, провела лишь пару-тройку атак, не особо стремясь проверить надежность юного центрбека.

Де Пена слева в обороне – нет, хотя и понятно, что это вынужденная мера.

Миколенко в центре защиты... В целом надежно, но без него уж больно беззубо действовал левый фланг в атаке, и у меня нет уверенности, что «Динамо» от этого хода приобрело больше, чем потеряло.

К сожалению, они не помогли, и киевляне, создав массу моментов и показав в целом хороший футбол, вместе с «Десной» впервые в этом чемпионате потеряли очки.

Чего не хватило Киеву для победы?

По-моему всего понемножку:

1. Удачи, так как моментов было создано достаточно, а про попадания в штангу мы уже написали.

2. Мастерства, так как хоть один из имевшихся моментов следовало бы использовать.

3. Времени, так как перерыв на сборные повлиял очень негативно, поскольку многие ведущие игроки команды были лишены игровой практики, а у других ее наоборот было в избытке вкупе с перелетами. 

4. Судейской справедливости, ведь можно было поставить пенальти в ворота «Десны» за игру рукой.

Плюс – организованная и грамотная игра соперника.

Лично меня больше огорчила даже не столько потеря двух очков (понятно, что во вторник предстоит куда более важная игра), сколько травма Тымчика. Он, Попов, Бурда, похоже, пропустят игру с АЗ, а это значит, что Луческу предстоит поломать голову над тем, какой квартет защитников выставить и где использовать и Кендзеру – справа или в центре, и Миколенко – слева или в центре, и Караваева – справа или слева, довериться ли кому-то из молодых центрбеков или поставить на опытных?..

Канал автора ШАХ и ШАХ.

Тэги: футбол, спорт, Чемпионат Украины, ФК Динамо Киев, ФК Десна

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