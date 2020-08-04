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Почему Андрей Лунин останется в «Реале»?

Андрей Шахов
04.08.20 08:00
203
Почему Андрей Лунин останется в «Реале»?

Сайт «Марки» (крупнейшее испанское спортивное издание) провёл опрос на тему, что делать мадридскому «Реалу» с игроками, которые выступали в аренде в других клубах. Там был и вопрос по нашему вратарю Андрею Лунину. 68% проголосовавших видят украинца  в роли сменщика основного вратаря бельгийца Тибо Куртуа, 22% считают, что ему нужно провести еще сезон в аренде, а 10% уверены, что его нужно продать.

Понятно, что такие опросы интересны, прежде всего, самим болельщиков, и в клубе на них практически не обращают внимания, тем не менее, я лично уверен, что Лунин следующий сезон проведет в статусе второго вратаря «Реала».

Объясню почему.

Фанатское видео об Андрее Лунине:

1. В минувшем сезоне сменщиком Куртуа был француз Ареоля, который принадлежит ПСЖ и играл в Мадриде в аренде. У «Реала» есть возможность выкупа контракта или продления аренды, но… Зарплата Ареоля составляет 2,7 млн. евро в год. Есть ли смысл платить столько футболисту, который провел лишь четыре матча в чемпионате и два в Лиге чемпионов, в том числе играл в матчах, которые ничего для «реала» не значили – когда он уже стал чемпионом или вышел в плей-офф Лиги чемпионов? Зарплата Лунина, конечно же, несоизмеримо меньше.

Добавлю, что «Реал» из-за коронавируса недополучил огромную прибыль, так как матчи игрались без зрителей, а, значит, никаких доходов в матч-дэй клуб не имел. А именно эта статья доходов на Западе является основной или одной из основных. А теперь представьте, сколько денег недополучил Мадрид, если до эпидемии домашние матчи команды в среднем собирали под 67 000 зрителей?

Добавим сюда реконструкцию стадиона клуба «Сантьяго Бернабеу», ситуацию со зрителями в следующем сезоне (не факт, что болельщиков будут пускать на трибуны осенью 2020 года, а если и будут пускать, то в небольших количествах), поэтому «Реалу» летом будет явно не до жира.

Никаких новичков не планируется, а на продаже игроков клуб хочет заработать примерно 180 000 000 евро, что, уверен, в нынешних условиях недостижимая величина. Так что экономить придется во всем, и большая зарплата второго вратаря – прекрасный повод отказаться от его услуг. Тем более, если Куртуа будет здоров, играть во всех важных матчах будет он и только он.

2. Лунину откровенно не удались аренды в «Леганес» и «Вальядолид» – клубы Примеры, которые продолжали делать ставку на своих основных вратарей и практически полностью игнорировали украинца. Если в «Леганесе» в сезоне-2018/19 он сыграл в пяти матчах чемпионата и двух кубковых поединках, то в «Вальядолиде» в первой половине сезона-2019/20 он провел только два кубковых поединка. Зато, перейдя во второлиговский «Овьедо» в январе, он сразу стал основным и сыграл без замен во всех двадцати матчах, которые провела команда после его перехода, сумев помочь ей сохранить прописку во втором эшелоне.

Да, игра Лунина не отличалась стабильностью. Случались ошибки, были неудачные матчи, но были и великолепные, вытащенные  им поединки, отраженные 11-метровые. И вообще, согласитесь, шесть сухих игр  из 20-ти сыгранных (ровно 30% от общего количества матчей), говорят о многом, ведь оборона «Овьедо» не отличалась сверхнадежностью.

Но давайте не забывать о возрасте игрока, которому только 21 год и о том, что парень полтора сезона провёл практически без игровой практики.

Сам я проголосовал за продолжение аренды. Мне кажется, что в этом возрасте по-прежнему важно играть, а не только тренироваться. В «Реале» же игровой практики у него будет немного – Куртуа, который был безоговорочно лучшим вратарем (меньше всех пропустил, больше всех сухих матчей) испанского сезона, он не вытеснит. Если, конечно, Тибо не получит травму. В Мадриде Лунин сыграет лишь в матчах Кубка Испании, в нерешающих поединках чемпионата и Лиги чемпионов, хотя, конечно, выступление за «Реал» в официальных матчах – это огромный плюс в карму. Но, уверен, что если Лунин продолжит прогрессировать, то и «Реал» от него никуда не денется.

Канал автора ШАХ и ШАХ.

Тэги: футбол, ФК Реал, спорт, сборная Украины по футболу, Андрей Лунин

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