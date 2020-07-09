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Кубок возвращается в столицу!

Кубок возвращается в столицу!

8 июля меня, признаться, гораздо больше порадовал сам факт завоевания трофея, а не то, как это было сделано. Это был очень напряженный финал – финал, победитель которого определился только в серии послематчевых пенальти, да и то изрядно затянувшейся.

Финал, породивший у меня лично двоякие ощущения – и чувство радости, и обеспокоенности, а то и неудовлетворенности.

Радость понятна. Всё-таки это трофей. И трофей, давно не покорявшийся киевлянам. С 2015 года «Динамо» не могло завоевать Кубок Украины, с 2014 года оно не забивало в финале. Начиная с 2011 года, в финале обязательно играл «Шахтер», но именно «Динамо» осенней победой в дополнительное время остановило это серию «Шахтера». После этого кто-то скажет, что «Динамо» не заслужило трофей?

Да оно и в финале выглядело сильнее, хотя и не смогло одолеть соперника в основное время. По количеству ударов, моментов и по большинству статистических показателей «Динамо» превзошло соперника. По-хорошему, оно могло решать исход матча уже в первом тайме, но фантастическую реакцию демонстрировал полтавский вратарь. Он отбивал удары в упор, его не брали рикошеты... Преимущество «Динамо» до перерыва было столь велико, что полтавчане даже потягивали время, только чтобы выстоять до перерыва. Выстояли, прежде всего, благодаря голкиперу.

Однако палка всегда о двух концах. И то, на что постоянно жаловался Хацкевич, продолжает доставлять серьезные проблемы команде и при Михайличенко. Слабая реализация! Если верить итальянцам из wyscout (а оснований им не верить нет никаких), «Динамо» в этом чемпионате создает даже больше, чем «Шахтер». Но, как показывает наша команда, создавать и забивать – две большие разницы, и «Динамо», чаще и острее угрожая воротам соперника, отстает от «Шахтера» в чемпионате на недобрые два десятка очков.

То же самое мы видели и в финале. Оставалось только поражаться: КАК?!?!?! Как не забил Сирота?! Вербич?! Шепелев?!

Однако слабая реализация – не единственная проблема. После матча с «Шахтером» мы писали, что команда играет нестабильно даже по ходу одного конкретно взятого матча. Даже финал и здесь не стал исключением. Пускай, команда провалила не целый тайм, как в минувшую субботу, а только стартовый, примерно 15-минутный отрезок, но даже этого хватило, чтобы пропустить. Гром грянул, и только тогда киевские парни, как гласит поговорка, перекрестились, то бишь заиграли так, как и должны были с первых минут. Однако снова на весь матч команду не хватило.

И даже напуганные 16-летним полтавским вратарем, шикарно научившимся отражать 11-метровые, динамовцы, хоть и старались (в этом им точно не откажешь), но не смогли прибавить в дополнительное время и наиграть на гол в овертайме. Из-за занятости в «Футболе» (всё-таки номер выходил) у меня не было возможности вести статистику матча, поэтому руку на отсечение не дам, однако, если не ошибаюсь, в дополнительное время, кроме двух ударов головой в исполнении Де Пены, больше никто воротам полтавчан не угрожал. Но что такое два удара за полчаса в ситуации, когда тебе желательно избежать 11-метровых?

Однако всё оказалось не так страшно. 16-летний Исенко на серию 11-метровых не вышел, да и, по правде говоря, футболисты обеих команд били так, что ни один из первых 14-ти ударов отразить было невозможно. По девяткам или просто на силу. Вопрос был в том, кто в этой перестрелке ошибется первым.

Ошиблась «Ворскла», которая, несмотря на поражение, очень понравилась, как и финальный матч в целом.

Так что трофей завоёван, но самые важные матчи еще впереди, ведь в чемпионате у «Динамо» тоже нет права на ошибку. Нужно побеждать во всех матчах и верить, что где-то «Десна», которой еще играть и с «Зарей», и с «Шахтером», оступится.

Тэги: ФК Динамо (Киев), Киев, футбол, спорт, Кубок Украины, Динамо

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