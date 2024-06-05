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Видео-Новости > Текущие недели будут определять все лето и во многом этот год, — Зеленский

Текущие недели будут определять все лето и во многом этот год, — Зеленский

Агата Кловская
05.06.24 14:33
137
Текущие недели будут определять все лето и во многом этот год, — Зеленский

Начало июня будет определять то, как для Украины пройдет лето и даже весь 2024 год. Речь о саммите мира и не только. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал, что дал несколько поручений насчет подготовки следующих заседаний Ставки и дальнейших решений.

Зеленский подчеркнул, что Украина видит угрозы и должна быть готова к ответному реагированию.

«Сейчас только начало июня, а уже именно такие недели, которые будут определять и все лето, и во многом этот год», — добавил президент.

По его словам, речь идет о саммите мира, отношений Украины с Евросоюзом, позициях на фронте, а также внутреннего производства.

Глава государства добавил, что Украина делает на каждом из этих направлений все, чтобы были результаты.

Напомним, в США прокомментировали отсутствие Байдена на Саммите мира.

Тэги: Владимир Зеленский, новости Украины, Саммит мира

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