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Видео-Новости > За год человечество выбросило более миллиарда тонн еды, — ООН

За год человечество выбросило более миллиарда тонн еды, — ООН

Агата Кловская
28.03.24 15:38
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За год человечество выбросило более миллиарда тонн еды, — ООН

В 2022 году люди выбросили 1,05 млрд тонн еды — это 19% всех доступных пищевых продуктов. Пищевые отходы приводят к 8-10% выбросов парниковых газов. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Отмечается, что в 2022 году домохозяйства тратили впустую более 1 млрд порций пищи в день, тогда как 783 млн человек страдали от голода, а треть населения мира столкнулась с отсутствием продовольственной безопасности.

В 2022 году в мире произвели 1,05 млрд тонн пищевых отходов, что составляет 132 кг на душу населения или почти пятую часть всего продовольствия, доступного потребителям. 60% пищевых отходов пришлись на домохозяйства, 28% — на долю предприятий общественного питания, еще 12% — на розничную торговлю.

«Пищевые отходы — это глобальная трагедия. Сегодня голодают миллионы людей, тогда как продовольствие просто выбрасывают. Такие отходы наносят значительный ущерб климату и природе», — заявила исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен.

Пищевые отходы являются причиной 8-10% ежегодных глобальных выбросов парниковых газов. Ущерб мировой экономике от продовольственных потерь и пищевых отходов оценен, примерно, в 1 трлн долларов.

Напомним, в мире впервые за десятилетия растут нищета и голод.

Тэги: еда, ООН, голод

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