Вариации Гримм (2024): трейлер и дата выхода нового сериала-аниме

Вышел трейлер анимационного сериала «Вариации Гримм» от авторов «Атаки Титанов».

В сериале «Вариации Гримм» — знакомые с детства истории из-под пера братьев Гримм с точки зрения их младшей сестры Шарлотты: «Вы думаете, они действительно жили долго и счастливо?».

Премьера сериала «Вариации Гримм» состоится 17 апреля 2024 года.

Трейлер анимационного сериала «Вариации Гримм»: