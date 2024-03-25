Фьюри — Усику: Беги, кролик, беги

Тайсон Фьюри продолжает попытки морально повлиять на Александра Усика перед сражением за звание абсолютного чемпиона мира.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе записал очередное дерзкое обращение к обладателю титулов WBA, WBO, IBF и IBO.

Британец выложил в соцсети видео своей тренировки с отцом, оскорбительно подписав его.

«Бэм-бэм-бэм делает пистолет Фьюри, так что беги, кролик, беги. С Джоном Фьюри работаем над силовыми ударами», — написал Фьюри.

Напомним, Фьюри рассказал, будет ли сражаться в реванше с Усиком.