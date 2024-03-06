В РФ пожаловались на атаки дронов сразу в трех областях

В России 6 марта пожаловались на атаки дронов сразу в трех областях. Под ударом аэродром, склад и нефтебаза. Об этом сообщают Telegram-каналы Baza, 112, росСМИ.

Так, по данным Baza, беспилотник ВСУ попытался атаковать военный аэродром «Балтимор» в Воронеже.

«БПЛА был сбит средствами ПВО в паре километров от аэродрома», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Telegram-канала, еще два дрона пытались атаковать нефтебазу в Аннинском муниципальном районе области.

«Первый — в 7 утра, а второй — через час. Обломки одного из них упали в резервуар, второй также рухнул на территории нефтебазы», — добавили в Baza.

Якобы, беспилотники также были уничтожены.

Также БПЛА атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат им. А.В. Варичева в Железногорске Курской области.

«Беспилотник попал прямо резервуар с топливом на территории предприятия, сейчас пожарные пытаются ликвидировать возгорание», — уточнили в Telegram-канале 112.

Кроме того, система ПВО, якобы, сбила украинский беспилотник около села Ближнее в Белгородской области.

Напомним, в Белгородской области после взрыва горела нефтебаза.