В РФ пожаловались на атаки дронов сразу в трех областях

В России 6 марта пожаловались на атаки дронов сразу в трех областях. Под ударом аэродром, склад и нефтебаза. Об этом сообщают Telegram-каналы Baza, 112, росСМИ.
Так, по данным Baza, беспилотник ВСУ попытался атаковать военный аэродром «Балтимор» в Воронеже.
«БПЛА был сбит средствами ПВО в паре километров от аэродрома», — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным Telegram-канала, еще два дрона пытались атаковать нефтебазу в Аннинском муниципальном районе области.
«Первый — в 7 утра, а второй — через час. Обломки одного из них упали в резервуар, второй также рухнул на территории нефтебазы», — добавили в Baza.
Якобы, беспилотники также были уничтожены.
Также БПЛА атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат им. А.В. Варичева в Железногорске Курской области.
«Беспилотник попал прямо резервуар с топливом на территории предприятия, сейчас пожарные пытаются ликвидировать возгорание», — уточнили в Telegram-канале 112.
Кроме того, система ПВО, якобы, сбила украинский беспилотник около села Ближнее в Белгородской области.
Напомним, в Белгородской области после взрыва горела нефтебаза.