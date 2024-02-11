Моана 2 (2024): трейлер и дата выхода нового мультика

Disney выпустил первый тизер мультфильма «Моана 2». Мультфильм выйдет в кинотеатрах в ноябре 2024 года.

По сюжету мультфильма «Моана 2» Моана получает загадочное послание от предков и в компании полубога Мауи отправится в Океанию.

Студия анонсировала ещё несколько лент: в 2025 году выйдет «Зверополис 2», а в 2026 — «Холодное сердце 3» и «История игрушек 5».

Тизер мультфильма «Моана 2»: