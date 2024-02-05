Зеленский подтвердил намерение уволить Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью журналисту итальянского телеканала Rai1 впервые подтвердил, что хочет уволить главкома ВСУ Валерия Залужного.

В СМИ также пишут, что якобы Зеленский хочет уволить не только Залужного, но и начальника Генштаба Сергея Шапталу.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук утверждает, что якобы Зеленский тянет с отставкой Залужного, чтобы сделать его виноватым в возможном продвижении РФ в Авдеевке.

А депутат Евгений Шевченко утверждает, что Залужный уже согласился отправиться послом в Великобританию.

Подробности в нашем свежем видео: