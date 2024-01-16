В России заявили об «атаке дронов» на Воронеж. В городе ввели режим ЧП

В российском Воронеже в ночь на вторник, 16 января прогремела серия взрывов, сообщают о работе неизвестных беспилотников. Видео с места происшествия публикуют российские Telegram-каналы.

Отмечается, что взрывы слышали жители юго-западного района и Шилово. Предварительно от прилета неизвестного боеприпаса пострадал жилой многоквартирный дом на Тепличной улице. В МЧС заявили о возгорании на площади 5 кв.м. в многоквартирном доме, не уточнив причины. Пострадавших, по данным ведомства, нет.

Также взрыв слышали в районе аэропорта. Telegram-канал SHOT пишет, что одной из целей БПЛА мог быть именно военный аэродром Балтимор, находящийся неподалеку от этого дома.

Местные жители в пабликах сообщают, что от громких звуков дрожали окна в рамах. Всего было слышно более десяти взрывов. Также сообщается о ярких вспышках в небе.

Позже губернатор Александр Гусев заявил, что средства ПВО отразили атаку якобы украинских БПЛА на Воронеж, никто не пострадал.

Напомним, россияне случайно разбомбили село в Воронежской области.