Южный парк в нерабочее время (2024): анонсирован спецвыпуск популярного мультика про Onlyfans

Главное: Анонсирован спецвыпуск мультфильма «Южный парк в нерабочее время». По сюжету у одного из школьных учителей главных героев появляется аккаунт на платформе OnlyFans.
Детали: Создатели мультфильма «Южный Парк» анонсировали спецвыпуск про Onlyfans под названием «Южный парк в нерабочее время».
В серии «Южный парк в нерабочее время» у одного из школьных учителей главных героев появляется аккаунт на платформе OnlyFans, что приходится по душе не всем родителям.
Дата выхода мультика «Южный парк в нерабочее время» пока неизвестна, возможно — 2024 год.
Анонс мультфильма «Южный парк в нерабочее время»: