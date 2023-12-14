Кунг-Фу Панда 4 (2024): дата выхода и трейлер продолжения популярного мультфильма

Главное: Появился трейлер 4 части «Кунг-Фу Панда». По сюжету По предстоит занять позицию наставника Долины Мира — и найти преемника на место Воина Дракона.

Детали: Вышел первый трейлер четвертой части мультика «Кунг-Фу Панда» от DreamWorks.

По сюжету мультфильма «Кунг-Фу Панда», герою По предстоит занять позицию наставника Долины Мира — и найти преемника на место Воина Дракона. Пока По ищет способ сразиться с чародейкой Хамелеон, которая забирает способности у величайших воинов, включая Тай Лунга и самого По, он встречает преступницу Чжэнь, которая решает помочь панде.

Мировая премьера мультфильма «Кунг-Фу Панда» ожидается 7 марта 2024 года.

Трейлер мультика «Кунг-Фу Панда»: