Бойня в Далласе: в эпицентре стрельбы оказались дети

Главное: Страшная бойня произошла в Далласе. Погибли четыре человека.

Детали: Американский Даллас протрясла страшная трагедия. В минувшее воскресенье, 3 декабря, тут случилась смертельная стрельба.

Местные копы говорят, что погибли четыре человека, среди которых – годовалый ребенок, который скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.

Кроме этого пятнадцатилетняя девочка получила ранения в результате стрельбы в штате Техас. Ее состояние оценивается как стабильное.

Полиция уже начала расследование происшествия.

Пока никто не был задержан.

О возможных мотивах стрельбы не сообщается.

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