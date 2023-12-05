Бойня в Далласе: в эпицентре стрельбы оказались дети

Главное: Страшная бойня произошла в Далласе. Погибли четыре человека.
Детали: Американский Даллас протрясла страшная трагедия. В минувшее воскресенье, 3 декабря, тут случилась смертельная стрельба.
Местные копы говорят, что погибли четыре человека, среди которых – годовалый ребенок, который скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.
Кроме этого пятнадцатилетняя девочка получила ранения в результате стрельбы в штате Техас. Ее состояние оценивается как стабильное.
Полиция уже начала расследование происшествия.
Пока никто не был задержан.
О возможных мотивах стрельбы не сообщается.
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