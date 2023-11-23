Ночью эпично горело популярное у киевлян место отдыха: спасатели показали видео с места ЧП

Главное: В Гидропарке произошел пожар. На площади сто квадратных метров.
Детали: В ночь на четверг, 23 ноября, в Киеве произошло огненное ЧП. О нем поведали в ГСЧС.
Сообщается, что в 4-25 поступило сообщение о пожаре в районе озера Березка в Гидропарке (Днепровский район).
Информируется о том, что, приехав на место инцидента, спасатели выяснили, что произошло возгорание деревянных построек.
В 5-51 пламя было ликвидировано на площади сто квадратных метров.
К счастью, никто не пострадал.
Сейчас следствие выясняет причины и обстоятельства возникновения пожара.
Видео с места пожара:
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