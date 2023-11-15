ДТП в Индии оборвало десятки жизней – появилось видео с места трагедии

Главное: В Индии автобус упал в пропасть. Погибли десятки людей.

Детали: Жуткое ДТП произошло в Индии. Тут пассажирский автобус рухнул с серпантина в горном индийском регионе (союзная территория) Джамму и Кашмир.

Жертвами аварии стали не менее 36 человек, еще двадцать человек получили ранения.

Известно, что на момент трагедии в салоне находились водитель и 55 пассажиров.

По данным правоохранителей, ДТП произошло возле района Дода, когда следовавший из города Киштвара в Джамму автобус опрокинулся и съехал вниз по крутому склону примерно на две сотни метров.

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