Ведьмак: Сирены глубин (2024): дата выхода анимационной полнометражки от Netflix

Главное: Анонсирована анимационная полнометражка «Ведьмак: Сирены глубин». В основу истории ляжет рассказ Сапковского «Немного жертвенности».
Детали: Netflix анонсировал анимационную полнометражку «Ведьмак: Сирены глубин».
Главное: Анонсирована анимационная полнометражка «Ведьмак: Сирены глубин». В основу истории ляжет рассказ Сапковского «Немного жертвенности».
Детали: Netflix анонсировал анимационную полнометражку «Ведьмак: Сирены глубин».
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