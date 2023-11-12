Ведьмак: Сирены глубин (2024): дата выхода анимационной полнометражки от Netflix

Главное: Анонсирована анимационная полнометражка «Ведьмак: Сирены глубин». В основу истории ляжет рассказ Сапковского «Немного жертвенности».

Детали: Netflix анонсировал анимационную полнометражку «Ведьмак: Сирены глубин».

В основу истории «Ведьмак: Сирены глубин» ляжет рассказ Сапковского «Немного жертвенности».

Йеннифэр озвучит Аня Чалотра, сыгравшая героиню в сериале, как и Джои Бэти озвучит роль Лютика. А вот Геральта будет озвучивать не Генри Кавилл, ушедший из сериала, а Даг Кокл, подаривший голос герою в трилогии видеоигр.

Премьера «Ведьмак: Сирены глубин» состоится в конце 2024 года.