Мэттью Перри, звезда сериала «Друзья», неожиданно утонул

Главное: Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри утонул в Лос-Анджелесе, в собственном джакузи.
Детали: Умер Мэттью Перри, звезда сериала «Друзья». Ему было 54 года.
Главное: Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри утонул в Лос-Анджелесе, в собственном джакузи.
Детали: Умер Мэттью Перри, звезда сериала «Друзья». Ему было 54 года.
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