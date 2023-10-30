Мэттью Перри, звезда сериала «Друзья», неожиданно утонул

Главное: Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри утонул в Лос-Анджелесе, в собственном джакузи.

Детали: Умер Мэттью Перри, звезда сериала «Друзья». Ему было 54 года.

Как сообщает TMZ, Мэттью Перри нашли у себя дома в Лос-Анджелесе в джакузи. По предварительным данным, он утонул.

Отдельно оговаривается, что следов наркотиков в доме Мэттью Перри не обнаружено.

Другие детали, связанные со смертью Мэттью Перри, не приводятся.