Возле одного из университетов в США произошла кровавая стрельба

Главное: Стрельба произошла возле университета в Балтиморе. Пострадали пять человек.

Детали: Очередная бойня произошла в США. Возле Государственного университета Моргана в Балтиморе (штат Мэриленд) случилась стрельба, сообщает местная полиция.

Информируется, что пострадали как минимум пять человек в возрасте 18-22 лет.

Впрочем, жизни пострадавших ничего не угрожает.

Правоохранители говорят, что что на данный момент местонахождение подозреваемого не удалось определить.

Копы уже проверили территорию университета, после чего специальное распоряжение, действующее на территории учебного заведения в связи со стрельбой, было снято.

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