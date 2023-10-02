Маск анонсировал важное нововведение в соцсети Х

Главное: В социальной сети Х появится система стриминга игр. Ее успешно протестировали.
Детали: Система стриминга игр появится в социальной сети Х. Как сообщает миллиардер Илон Маск, она уже успешно протестирована.
В своем посте он написал: «Прошлой ночью проверили работу системы стриминга игр в Х. Она работает!».
Толстосум добавил, что проведет ночную трансляцию, на которой будет сам играть в компьютер.
Ожидается, доступ к стримингу получат обладатели платной подписки Х, а трансляции будут вестись прямо на их страницах в социальной сети.
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