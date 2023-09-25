Во Флориде убили аллигатора, который проглотил женщину

Главное: Во Флориде аллигатор проглотил женщину. Рептилию убили.
Детали: Жуткое ЧП произошло в американском штате Флорида. О нем поведала местная полиция.
Тут четырехметровый аллигатор проглотил женщину, после чего рептилию убили.
Его обнаружили с человеческим торсом в пасти – погибшей оказалась 41-летняя женщина Сабрина Пекхэм.
Сообщается: «Самец аллигатора длиной в 13 футов и 8,5 дюйма был гуманным образом убит и извлечен из канала. Сотрудники полициитакже достали оттуда останки скончавшегося взрослого человека».
При этом управление шерифа округа Пинеллас не называет причину гибели женщины.
В тему: В США жертвой аллигатора стала пожилая женщина.