Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук покинул команду

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук покинул команду

Абелардо
06.09.23 10:10
138
Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук покинул команду

Главное: Капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук перешел в бельгийский «Вестерло». Контракт подписан на три года.

Детали: «Динамо» на официальном сайте объявило о переходе в бельгийский «Вестерло» полузащитника Сергея Сидорчука. Сообщается, что клуб согласился на просьбу игрока, который попросил отпустить его в зарубежный чемпионат.

32-летний Сидорчук подписал с «Вестерло» контракт на три сезона.

Игрок провел за «Динамо» 327 матчей и забил 21 гол. Выиграл три чемпионских титула, а также четыре Кубка Украины и четыре Суперкубка Украины. В составе сборной Украины провел 54 матча и забил три гола.

В еврокубках Сергей провел с капитанской повязкой 50 матчей, что является вторым показателем в истории клуба.

«Вестерло» после шести туров чемпионата Бельгии набрал 1 пункт и занимает предпоследнее место.

Отметим, что многие болельщики столичного клуба были недовольны игрой своего капитана и требовали как минимум усадить его на лавку запасных, а как максимум — продать.

В тему: «Динамо» избавилось от бесполезного форварда.

Тэги: ФК Динамо Киев, Сергей Сидорчук, спорт, футбол

Комментарии

Статьи

31.08.23 09:12

Смерть Пригожина: кто виноват и что будет дальше? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Патентне відомство України: сумна казка для дорослих з відкритим фіналом
04.09.23 13:39

Патентне відомство України: сумна казка для дорослих з відкритим фіналом

Автор: Антикоррупционная правда

Выбор редакции
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.09.23 12:18

Акулы напали на россиян в Тихом океане
06.09.23 12:01

Украинцы практически перестали ходить в библиотеки
06.09.23 11:54

На Крымском мосту оккупанты установили новый пролет вместо поврежденного
06.09.23 11:25

Олимпиада-2024: Парижу могут запретить ее проведение
06.09.23 11:11

Синоптик пообещала украинцам теплый сентябрь
06.09.23 11:05

Страшное ДТП в Великобритании: погибла молодая украинка и ее дети
06.09.23 10:56

В Шотландии совершено нападение на детей из Украины. Один ребенок получил ножевое ранение
06.09.23 10:45

Синоптики поведали, чем побалует погода украинцев сегодня
06.09.23 10:36

Украинцам рассказали о жестких столкновениях на фронте
06.09.23 09:57

Вакцинацию от коронавируса могут сделать обязательной для некоторых категорий украинцев
06.09.23 11:25

Олимпиада-2024: Парижу могут запретить ее проведение
06.09.23 10:56

В Шотландии совершено нападение на детей из Украины. Один ребенок получил ножевое ранение
06.09.23 09:53

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 266 290 солдат
06.09.23 09:40

Блинкен прибыл в Киев. Россия его встретила ракетами
06.09.23 09:33

Оккупанты нанесли массированный воздушный удар по Украине. Все цели над Киевом сбиты
05.09.23 21:30

ТОП 5 коррумпированных областей Украины: Львовская лидирует
05.09.23 16:56

Корь атакует: в Украине зафиксирована опасная и очень заразная хворь
05.09.23 16:16

Довбик и Трубин: еще два футболиста сборной Украины попали в список спортсменов-нарушителей
05.09.23 15:50

Стало известно, когда США объявят о передаче Украине снарядов с обедненным ураном
05.09.23 15:00

Умеров уволен с должности главы Фонда госимущества
30.08.23 16:51

Озвучено число убитых мирных жителей в Мариуполе
01.09.23 16:54

Украинским школьникам разрешили иногда «прогуливать» уроки
01.09.23 09:29

На Закарпатье зафиксирована вспышка смертельной заразы
30.08.23 16:34

В России никак не могут понять, откуда на Псков налетели беспилотники
01.09.23 09:02

Стало известно, готова ли Украина жить при нулевом транзите газа
30.08.23 15:34

В Киеве ввели ограничение на движение транспорта
30.08.23 12:35

Кафе и рестораны в Киеве будут работать по новому графику
31.08.23 10:45

Министр обороны Великобритании подал в отставку. Теперь хочет работать в баре
01.09.23 16:37

Две известные пищевые корпорации внесли в перечень международных спонсоров войны
01.09.23 16:16

Еще одной категории украинцев разрешили выезжать за границу
Фото и Видео
На Крымском мосту оккупанты установили новый пролет вместо поврежденного
На Крымском мосту оккупанты установили новый пролет вместо поврежденного
На Крымском мосту оккупанты установили новый пролет вместо поврежденного
На Крымском мосту оккупанты установили новый пролет вместо поврежденного
Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук покинул команду
Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук покинул команду
6 + 6 = 11. Шойгу протупил с подсчетами
6 + 6 = 11. Шойгу протупил с подсчетами
Татьяна Коряк: блогер-миллионник заявила, что власть Украины превратила мобилизацию в геноцид
Татьяна Коряк: блогер-миллионник заявила, что власть Украины превратила мобилизацию в геноцид
Украинским студентам решили упростить жизнь с помощью «Дії»
Украинским студентам решили упростить жизнь с помощью «Дії»
В Лос-Анджелесе совершено «покушение» на Месси
В Лос-Анджелесе совершено «покушение» на Месси
Под Мелитополем прогремели громкие взрывы
Под Мелитополем прогремели громкие взрывы
Кот-клептоман Клео из США ворует все, что плохо лежит
Кот-клептоман Клео из США ворует все, что плохо лежит
Телевизор для собак Dogsplay поможет четверолапым созваниваться с хозяином
Телевизор для собак Dogsplay поможет четверолапым созваниваться с хозяином
Мемы с одноглазым Олафом Шольцем заполонили Сеть
Мемы с одноглазым Олафом Шольцем заполонили Сеть
fraza.com
Новости блогосферы
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?
14.07.23 21:18

С кем мы останемся в Украине после победы?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.