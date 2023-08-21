Бритни Спирс пикантно прокомментировала свой развод

Главное: Бритни Спирс признала свой развод. Она дала развернутый комментарий.

Детали: 41-летняя американская певица Бритни Спирс прокомментировала свой развод с 29-летним тренером по фитнесу Сэмом Асгари. Артистка разместила в одной из своих социальных сетей пикантное видео.

Сообщается: «Как все знают, мы с Хесамом больше не вместе. 6 лет – это огромный срок для отношений, поэтому я немного шокирована. Но, честно говоря, я больше не могла терпеть боль! Каким-то телепатическим образом я получаю так много сообщений от друзей, которые растопили мое сердце, и я благодарю вас!».

Она добавила: «Я слишком долго играла в сильную, и мой Instagram может показаться идеальным, но это далеко от реальности, и я думаю, что мы все это знаем! Я хотела бы показать свои эмоции и слезы из-за своих чувств, но по какой-то причине мне всегда приходилось скрывать свои слабости!».

Певица отметила: «Если бы я не была крепким солдатом своего папы, меня бы отправили куда-то лечиться к врачам! Поэтому я буду настолько сильной, насколько смогу, и сделаю все возможное! И вообще у меня все хорошо! В любом случае хорошего дня и не забывайте улыбаться!».

Стоит добавить, что в 2022-м году у пары должен был родиться ребенок, однако у певицы случился выкидыш.

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