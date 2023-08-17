Появилось видео, как полицейский в Одесской области дважды переехал пенсионерку и скрылся с места ДТП

Главное: В Одесской области полицейский дважды переехал пенсионерку. Она скончалась.

Детали: Трагедия произошла в минувшую среду, 16 августа, в городе Белгород-Днестровский (Одесская область). О нем сообщают местные правоохранители.

Сообщается, что тут полицейский, выезжая задним ходом со вдора, дважды переехал на автомобиле 81-летнюю женщину, после чего скрылся с места ДТП. В результате инцидента она скончалась в больнице.

Следствие говорит, что в салоне машины находилась жена правоохранителя, которая тоже работает в полиции.

Информируется, что после наезда супруги переместили пострадавшую на скамью под подъездом, после чего вызвали скорую помощь. Однако, не дождавшись медиков, автомобиль с места аварии, позже оттуда ушла и жена копа.

Полицейского задержали. Его вместе с супругой отстранили от исполнения служебных обязанностей. Начато расследование по ч. 2 ст. 286 УКУ. Копу объявили подозрение, теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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