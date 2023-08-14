Опубликовано видео нападения террористов на мечеть в Иране

Главное: В Иране террористы напали на мечеть. Опубликовано видео инцидента.

Детали: Громкий инцидент произошел в иранском городе Шираз. В минувшее воскресенье, 13 августа, террористы напали на местную мечеть Шахчерах.

Произошедшее попало на камеры наблюдения.

Все случилось, когда тут проходила молитва.

На кадрах видно, как в мечеть вбегает человек с автоматом и начинает стрелять по собравшимся, среди которых были дети.

Позже к нему присоединился еще один вооруженный отморозок.

По предварительной информации один человек погиб и еще восемь людей получили ранения.

В результате один из нападавших был застрелен силами правопорядка, а второго задержали через два часа после инцидента.

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