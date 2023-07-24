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Видео-Новости > Харли Квинн, 4 (2023): трейлер и дата выхода новой культовой анимации

Харли Квинн, 4 (2023): трейлер и дата выхода новой культовой анимации

Агата Кловская
24.07.23 15:20
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Харли Квинн, 4 (2023): трейлер и дата выхода новой культовой анимации

Главное:  Вышел новый трейлер 4 сезона мультфильма «Харли Квинн». Премьера запланирована на 27 июля 2023.

Детали: Вышел новый трейлер 4 сезона мультфильма «Харли Квинн».

В ролике анимации «Харли Квинн» показали, как главная героиня присоединилась к Бэт-семье, а Айви — возглавила суперзлодейскую команду.
 
Премьера «Харли Квинн» запланирована на 27 июля 2023 года.
 
трейлер 4 сезона мультфильма «Харли Квинн»:
 

Тэги: фильм, кино, анимация

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