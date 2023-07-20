Накануне женского чемпионата мира по футболу Новую Зеландию потрясла кровавая бойня

Главное: Смертельная бойня произошла в Новой Зеландии. Погибли не менее трех людей.

Детали: В Окленде (Новая Зеландия) произошла кровавая бойня, жертвами которой, включая самого убийцу, стали не менее трех человек. Все случилось накануне открытия чемпионата мира по футболу среди женщин.

Также известно, что четыре человека получили различные ранения.

Полицейские говорят, что мужчина, вооруженный помповым ружьем, открыл огонь по людям на строительной площадке в центре города.

Жертвой стрельбы стал один из копов – он погиб, пытаясь остановить отморозка.

Выяснилось, что стрелок пребывал под домашним арестом по обвинению в насилии в семье, однако, при этом, имел разрешение на передвижение из дома к месту работы на строительной площадке.

Кроме этого уточняется, что у него не было лицензии на огнестрельное оружие.

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