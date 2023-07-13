В США построили чудо-здание

Главное: Самое большое в мире сферическое здание построили в США. Его открыли в Лас-Вегасе.

Детали: В американском Лас-Вегасе возвели самое большое сферическое здание в мире. Это арена MSG Sphere, которую создала глобальная архитектурная компания Populous, специализирующая на возведении стадионов.

Она оборудована гигантским экраном, благодаря которому может транслировать любое изображение.

Стоимость объекта составляет 2,3 миллиарда долларов.

Его высота 111,5 метров, а ширина 157,3 метра.

Стоит отметить, что снаружи арена оборудована 1,2 миллионами светодиодных блоков, каждый из которых имеет размер с хоккейную шайбу и 48 светодиодов, встроенных в каждый блок, отражающих массив из 256 цветов.

Ожидается, что тут будут транслировать анимацию, соответствующую сезону.

Известно, что в арене, которая рассчитана на 18 тысяч зрителей, будут проходить кинопремьеры, концерты и спортивные соревнования.

Сообщается, что площадка оборудована тактильными сиденьями, которые могут вибрировать в соответствии с происходящим на экране, а также 4D-машинами, способными создавать ветер, обдавать зрителей холодом или жаром и распылять ароматы.

Резюмируется, что арена откроется 29 сентября выступлением группы U2. Стоимость билетов стартует от 140 долларов.

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