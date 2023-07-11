В Исландии начал эпично извергаться вулкан-малыш

Главное: В Исландии извергается вулкан Фаградальсфьядль. Опубликовано эпичное видео.

Детали: В Исландии вечером понедельника, 10 июля, начал извергаться вулкан Фаградальсфьядль. Появилось видео того, как это происходит.

Местные власти успокаивают, что извержение вулкана пока не повлияло на авиасообщение.

В то же время людей призывают не ходить к месту происшествия, поскольку там могут накапливаться вулканические газы.

Отметим, что Фаградальсфьядль извергается третий раз подряд за последние три года. Ранее это происходило уже в августе 2022-го года и в сентябре 2021-го года.

Справка :

Фаградальсфьядль (гора красивой долины) это небольшая гора вулканического происхождения на юго-западе Исландии в центре полуострова Рейкьянес, в тридцати километрах к юго-западу от Рейкьявика. Ее абсолютная высота составляет 385 метров, а относительная – 224 метра.

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