Леди Баг и Супер-Кот. Пробуждение силы (2023): трейлер и дата выхода анимационного фильма

Главное: Появился трейлер анимации «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы». Премьера назначена на 28 июля 2023.

Детали: Появился трейлер анимационного фильма «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы».

После того, как хранитель волшебных драгоценностей превращает неуклюжую девочку и популярного мальчика в супергероев, они никогда не смогут раскрыть свои личности — даже друг другу.

Премьера «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» назначена на 28 июля 2023 года.

трейлер анимационного фильма «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы»: