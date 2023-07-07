В Нью-Йорке столкнулись два автобуса – пострадали десятки людей

Главное: В Нью-Йорке произошло столкновение двух автобусов. В ДТП пострадал 81 человек.

Детали: Грандиозное ДТП произошло в американском Нью-Йорке. Тут столкнулись два автобуса.

По данным местной полиции, в результате аварии в районе Манхэттена, когда двухэтажный туристический автобус врезался в автобус городской транспортной сети, пострадал 81 человек.

Известно, что 18 людей были доставлены в больницу, а еще 63 пострадавшим оказали помощь на месте ЧП.

Резюмируется, что столкновение произошло из-за водителя туристического автобуса, проехавшего на красный свет.

В тему: В Японии водитель грузовика специально сбил детей.